Rzeszów: Pięciu mężczyzn molestowało dziewczynkę przez kilka lat. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie przedstawiła akt oskarżenia wobec pięciu mężczyzn, którzy molestowali nastoletnią dziewczynkę przez kilka lat. Za ten czyn grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Oskarżeni to mieszkańcy jednej z miejscowości pod Rzeszowem w wieku od 40 do 66 lat. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z oskarżonych to brat przyrodni dziewczynki. Dla dobra molestowanej dziewczynki, rzeszowska prokuratura nie chce ujawniać, w której miejscowości doszło do tych przykrych zdarzeń.