Rzepecki: PiS wycofuje się ze zmian w regulaminie Sejmu

Jak poinformował na Twitterze poseł Kukiz'15, Prawo i Sprawiedliwość wycofa się ze wszystkich zmian z wyjątkiem punktu o KRS. Zmiany miały dotknąć m.in. kwestii dyscyplinarnych, a także sposobu organizacji posiedzeń.

Jedyny projekt, który, zdaniem Łukasza Rzepeckiego ma zostać przegłosowany zakłada, że do kompetencji Sejmu będzie należał wybór 15 członków KRS na wspólną czteroletnią kadencję. Każdy klub poselski będzie wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów, których Izba ma wybierać większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.