Rzeczyca. Tragedia w powiecie puławskim. Nie żyje 8-latek

Tragedia wydarzyła się w miejscowości Rzeczyca, w powiecie puławskim. Jak podaje Radio Lublin, policja w Puławach otrzymała zgłoszenie, że do zbiornika z wodą wpadło małe dziecko.

Miało do tego dojść podczas nieuwagi rodziców. 8-latek otworzył furtkę i wyszedł z posesji. Potem poszedł do zbiornika z wodą, który znajduje się niedaleko domu. Gdy rodzice zorientowali się, że chłopca nie ma, zaczęli go szukać.