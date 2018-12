Rzecznik SN odpowiada na mocne słowa prezydenta. "To próba zastraszenia i nacisku"

Michał Laskowski skomentował wypowiedź Andrzeja Dudy, który zarzucił sędziom wprowadzenie w Polsce anarchii. - Nie możemy przejść obok tych słów obojętnie. Będziemy nawoływać do rozsądku i otrzeźwienia - mówi rzecznik Sądu Najwyższego.

Prezydent na posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego oskarżył sędziów o złamanie konstytucji. Wypowiedź miała miejsce tuż przed podpisaniem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym . - Jeżeli na forum publicznym znaczące postaci polskiego wymiaru sprawiedliwości, w sposób otwarty naruszają obowiązujące przepisy prawne, to mamy do czynienia z anarchią - powiedział Andrzej Duda.

Do sprawy odniósł się rzecznik SN. W rozmowie z rmf24.pl zapowiedział wydanie specjalnego oświadczenia. Nie zgadzają się ze słowami głowy państwa, bo według nich działali na podstawie orzeczenia TSUE. - Nie możemy przejść obok tych słów obojętnie. Trzeba pamiętać, że wypowiada je prezydent kraju. Będziemy nawoływać do jakiegoś rozsądku i otrzeźwienia. To próba zastraszenia i nacisku - mówi Michał Laskowski.