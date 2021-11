Rzecznik rządu zdradził dane. Kolejny rekord IV fali

- W tej chwili na terenie województwa mazowieckiego uruchamiamy pozostałą bazę szpitalną. Szpital na Stadionie Narodowym to jest jeden z ostatnich kroków, jeśli chodzi o zwiększanie bazy szpitalnej, ale jesteśmy w gotowości - powiedział polityk. - Jestem w stanie sobie wyobrazić, że w ciągu kilku tygodni zapadnie decyzja i rozpoczną się przygotowania do stawiania fizycznej infrastruktury z powrotem na stadionie - stwierdził. - To jest wariant, który możliwy jest już w listopadzie - dodał.