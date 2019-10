Rzecznik rządu Piotr Müller: Broniliśmy się przed niekontrolowaną migracją

- Najważniejszym celem polityki rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom. Nasze działania były podyktowane interesem polskich obywateli i obroną przed niekontrolowaną migracją - skomentował Piotr Müller opinię rzecznik TSUE ws. relokacji uchodźców.

Do tej opinii odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller. Stwierdził, że polski rząd mógł odmówić wykonania decyzji relokacyjnych w oparciu o Traktat o funkcjonowaniu EU. Zdaniem PiS, zastrzega on dla państw członkowskich kompetencje w zakresie utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

- Decyzje relokacyjne nie zostały wykonane w całości przez większość państw członkowskich, co potwierdza wadliwość przewidzianego w nim mechanizmu relokacji. Komisja Europejska wniosła jednak skargi do Trybunału jedynie przeciwko trzem państwom - Polsce, Czechom i Węgrom. Budzi to wątpliwości co do równego traktowania państw członkowskich przez Komisję w tej wrażliwej kwestii - powiedział PAP Piotr Müller.

"Nie ma to znaczenia praktycznego"