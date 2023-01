Rzecznik rządu odpowiada Tuskowi. "Proszę nie straszyć Polaków"

Na słowa wypowiedziane przez lidera PO w Raciborzu zareagował już Piotr Muller. "Zapomniał już Pan jak bez mrugnięcia okiem Pana rząd doprowadził do upadku polskich stoczni? Zapomniał Pan o kilku tysiącach stoczniowców na bruku?" - zapytał rzecznik rządu na Twitterze, a do swojego wpisu dołączył link do raportu NIK na temat polskich stoczni.