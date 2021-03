Rzecznik Praw Dziecka skomentował raport NIK. "Mam płacz tych dzieci w głowie"

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Monika Rosa rozmawiali w poniedziałek z Rzecznikiem Praw Dziecka Mikołajem Pawlakiem, a po spotkaniu zorganizowani konferencję w Sejmie. Szczerba stwierdził, że środki, którymi dysponuje Rzecznik Praw Dziecka, nie są wystarczające. - Fundusz Sprawiedliwości, który powinien zgodnie ze swoimi celami statutowymi służyć walce z przemocą domową, z przemocą wobec dzieci, nie spełnia swojej roli. To jest 400 milionów złotych, które nie wiadomo na co są wydatkowane - mówił Szczerba.

I dodał: - Bardzo często są to decyzje subiektywne ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Fundusz Sprawiedliwości, który powinien walczyć z przemocą, co roku wydaje 12 mln zł na swoją promocję. 12 milionów to budżet Rzecznika Praw Dziecka - dodał.