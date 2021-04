Rzecznik Praw Dziecka polubił kontrowersyjny komentarz. Biuro tłumaczy to jako "błąd techniczny"

To jednak nie koniec. Z konta Rzecznika Praw Dziecka polubiony został kontrowersyjny wpis jednego z internautów, który bardzo krytycznie odniósł się do rodziców 10-letniego transpłciowego dziecka. W wyniku tego burza wokół tematu rozpętała się na nowo.

Błąd ludzki przyczyną "zamieszania"

Jak podaje portal Onet.pl, biuro rzecznika tłumaczy to jako "błąd techniczny" popełniony przez jednego ze współpracowników Mikołaja Pawlaka, który ma dostęp do jego konta na Twitterze. Do niefortunnego zdarzenia doszło w trakcie przeglądania przez niego aplikacji. Pracownicy biura podkreślili również, że konto Rzecznika Praw Dziecka w swoim założeniu ma służyć jedynie do publikacji oficjalnych komunikatów biura rzecznika.