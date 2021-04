Wiceminister przeklął na wizji. "Przepraszam bardzo, bo muszę to powiedzieć"

W programie "Debata Dnia" na antenie Polsat News wiceminister spraw zagranicznych Adam Jabłoński w bardzo dosadny sposób odniósł się do działań opozycji, które według niego skupiają się wyłącznie na jednym haśle. - Cały program opozycji polega na tym, żeby - przepraszam bardzo, bo muszę to powiedzieć - j***ć PiS... To hasło jest podnoszone na demonstracjach opozycyjnych. To cały program łączący opozycję - powiedział na wizji. "Mógłby pan to określić trochę inaczej" - zareagowała prowadząca i przeprosiła widzów programu.