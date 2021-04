TVP odpowiada Adamowi Szłapce. Jacek Kurski "ma prawo do prywatności"

W marcu poseł Nowoczesnej Adam Szłapka skierował do TVP wniosek o ujawnienie zarobków Jacka Kurskiego za okres marzec-lipiec 2020. Telewizja Polska w odpowiedzi na pismo parlamentarzysty napisała, że w tym czasie obecny prezes TVP nie pełnił funkcji publicznej, wobec czego nie ma podstaw, by to ujawniać.

Szłapka chce nie tylko Kurskiego

TVP w odpowiedzi skupia się jednak wyłącznie na Jacku Kurskim, który zdaniem nadawcy nie wykonywał w zarządzie żadnej funkcji publicznej, co daje mu prawo do prywatności i wyklucza podanie informacji o jego zarobkach z tamtego okresu.

Jak wynika z ustaleń portalu wirtualnemedia.pl, "nie przysługiwał mu żaden, nawet bardzo wąski, zakres kompetencji decyzyjnej czy reprezentacyjnej w ramach działalności TVP SA, co wyłącza go spod zakresu funkcji publicznej". "Jacek Kurski nie zrezygnował ponadto z przysługującego mu prawa do prywatności" - czytamy w piśmie, do którego dotarł portal.