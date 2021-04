Banaś o kontrolach w szpitalach. Mówi o "nieprawidłowościach" w przygotowaniu do pandemii

- Przeprowadziliśmy kontrolę w szpitalach, wyniki są opublikowane. Częściowo było dużo nieprawidłowości w przygotowaniu szpitali do pandemii, ale zgadzam się z opinią posła Sośnierza co do tego, jak wygląda sytuacja - mówił Marian Banaś w Polsat News, nawiązując do słów Andrzeja Sośnierza z Porozumienia, który wielokrotnie krytykował sposoby walki z koronawirusem w Polsce.