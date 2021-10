Rzecznik PO: Jarosław Kaczyński ma kompleks Donalda Tuska

- Trzeba wrócić do normalnych relacji w życiu publicznym, które nie były doskonałe - były dalekie od doskonałości - ale jednak w Polsce po 1989 r. jakoś istniały. Gdyby do tego wezwał, gdyby powiedział "przepraszam" - ma za co przepraszać - to oczywiście tak" - dodał prezes PiS.