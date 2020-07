Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: W weekend utonęło 17 osób

RCB przypomina o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Zaapelowało o pływanie tylko w wyznaczonych miejscach, stosowanie się do poleceń ratowników, a także zakładanie kapoku na łódce lub kajaku. Podkreśla ponadto, że do wody nie wolno wchodzić po alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających.

RCB zaapelowało o ostrożność na wodzie

Przestrzega ponadto, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach i nie wbiegać rozgrzanym do wody czy nie wypływać na materacu daleko od brzegu. RCB wskazuje również, że nie można wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku.