Rządowa flota aut. Takimi samochodami jeżdżą urzędnicy

Przypomnijmy, pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnięto przetarg na zakup 308 samochodów, które ogłosiło Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Samochody trafią do 70 urzędów, w tym wszystkich ministerstw oraz wielu urzędów wojewódzkich. W informacji z otwarcia ofert urzędnicy ujawnili, ile dokładnie chcą wydać na zakup nowych samochodów. Jest to ponad 28,6 mln zł czyli ok. 93 tys. zł brutto za jedno auto.