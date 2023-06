Rząd ukradkiem wprowadza nowy zakaz? Uderzy w palaczy

Teraz szykuje się kolejny przewrót dla palaczy. Rząd jest bliski wprowadzenia zakazu sprzedaży mentolowego tytoniu do podgrzewaczy, co oznacza cios dla około 2 mln konsumentów. Podgrzewaczy używa ok. 2 milionów Polaków, z czego 70-80 proc. używa właśnie mentolowego tytoniu.