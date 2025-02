Rząd ujawni koszty pomocy Ukraińcom w Polsce

Rząd finalizuje sprawozdanie dotyczące ustawy o pomocy Ukraińcom, które ma ujawnić koszty wsparcia dla uchodźców . Jak podaje "Rzeczpospolita", ustawa została przyjęta przez Sejm 12 marca 2022 r. i weszła w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Zgodnie z jej zapisami rząd powinien co roku przedstawiać Sejmowi i Senatowi szczegółowe sprawozdanie.

Do tej pory nie powstał żaden z wymaganych dokumentów. Wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk poinformował, że sprawozdanie jest na ukończeniu. "MSWiA zwróciło się do wszystkich resortów oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MSWiA z prośbą o przygotowanie i przedłożenie stanowisk do sprawozdania" - cytuje "Rzeczpospolita".