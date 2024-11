Rząd Scholza upadnie w tym roku? "Nie trzymam się kurczowo urzędu"

Olaf Scholz w wywiadzie dla ARD zaznaczył jednocześnie, że to on jako kanclerz formalnie składa wniosek o takie głosowanie . Jednak - jak powiedział - jeżeli szef frakcji parlamentarnej SPD Rolf Muetzenich oraz lider opozycji i przewodniczący CDU Friedrich Merz porozumieją się w tej sprawie, będzie się tego trzymał.

- Wyraźnie to powiem, tam, gdzie zgadzają się parlament, rząd i opozycja, zwłaszcza partie demokratyczne - zacznę od tego i sprawię, że będzie to możliwe - podkreślił Scholz, cytowany przez portal tagesschau.de.

Przypomnijmy, że w 2024 r. częściowo powtórzono wybory do Bundestagu w Berlinie, które odbyły się w 2021 r. W pierwotnym głosowaniu odnotowano wiele nieprawidłowości, m in. niewystarczającą liczbę kart do głosowania i czasowo zamknięte lokale wyborcze.