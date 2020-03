Rząd postawi na firmę karaną za korupcję? Poseł PiS pyta ministerstwo

Rządowe plany dotyczące budowy sieci 5G budzą coraz więcej wątpliwości, także wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Czy rząd zamierza dopuścić do tego lukratywnego przedsięwzięcia firmę, która przyznała się do wręczania gigantycznych łapówek urzędnikom na całym świecie? Takie pytanie zadaje rządowi poseł PiS Tomasz Rzymkowski. Firma nie komentuje korespondencji skierowanej do ministerstwa cyfryzacji.

Poseł PiS Tomasz Rzymkowski ma wątpliwości, by firma, która przyznała się do korumpowania urzędników mogła być rozważana jako wiarygodny partner dla polskiego rządu (PAP, Fot: Tomasz Gzell)