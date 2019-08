Rząd murem za abp Jędraszewskim. Ale jest zawiadomienie ws. Kaczyńskiego

Członkowie rządu bronią słów metropolity krakowskiego o "tęczowej zarazie". Mariusz Błaszczak twierdzi, że duchowny nazwał rzeczy po imieniu. Z kolei Michał Dworczyk zaznacza, że atak na kapłana to już "nie są tylko słowa, ale akty agresji". Kłopoty może mieć za to prezes PiS.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wspiera arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Murem za arcybiskupem Jędraszewskim stoją też politycy rządu. - To głos, którego bardzo wielu ludzi oczekiwało od dawna. Nazwania rzeczy po imieniu, nazwania zła złem. To odważny kapłan. Powiedział to, co należy powiedzieć - mówił na antenie TVP Info minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.