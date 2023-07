Rząd "dba o swoich". Szykują podwyżki dla członków komisji Ministerstwa Zdrowia

Przewodniczącym komisji jest Łukasz Szmulski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w resorcie zdrowia. Warto pamiętać, że to nie komisja ma ostateczny głos w sprawie tego, czy jakiś lek trafi do refundacji. To minister zdrowia - a dokładniej wiceminister odpowiedzialny za politykę lekową, czyli Maciej Miłkowski - podejmuje decyzję.