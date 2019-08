Rząd Borisa Johnsona poprosi królową Elżbietę II o zawieszenie parlamentu. To umożliwi brexit bez umowy

Królowa Elżbieta II ma zostać poproszona przez brytyjski rząd o zawieszenie parlamentu kilka dni po powrocie deputowanych Izby Gmin do pracy. Wstrzymanie prac parlamentu miałoby nastąpić kilka tygodni przed wyznaczonym terminem brexitu.

W rozmowie z BBC premier Wielkiej Brytanii podkreślił, że nie zamierza czekać do chwili, w której brexit zostanie przeprowadzony, gdyż zamierza przystąpić do "realizacji planów dalszego rozwoju kraju". Johnson podkreśla również, że nowy rząd przygotował wiele projektów, które doprowadzą do podniesienia bezpieczeństwa, poprawienia poziomu edukacji oraz modernizacji infrastruktury. - Te zmiany przeniosą nas w przyszłość o dziesięciolecia - zapowiada.