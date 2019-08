Johnson spotka się na "miłym ale szczerym" lunchu z Macronem w Paryżu

Prezydent Francji Emmanuel Macron spotka się dzisiaj na lunchu z Borisem Johnson po tym jak odrzucił prośbę Anglików o pomoc w renegocjacji Brexitu. Francuzi obawiają się, że Johnson spróbuje zrzucić na nich odpowiedzialność za odejście z UE bez umowy.



Boris Johnson nie może wykreślić tzw. "irlandzkiego bezpiecznika" z umowy wystąpienia z UE wynegocjowanego przez Theresę May po ponad dwóch latach rozmów. Gdyby tak się stało, uważa prezydent Francji, Unia Europejska stanęłaby przed niedopuszczalnym wyborem pomiędzy ochroną wewnętrznego rynku a bezpieczeństwem Irlandii.

Wielka Brytania to nie wszystko

Zdaniem francuskiego prezydenta, ochrona pokoju w Północnej Irlandii jest kluczowa, podaje "The Guardian". - Powinniśmy pomóc Brytyjczykom z ich wewnętrznym kryzysem demokratycznym, jednak nie możemy być ich zakładnikami - dodał Macron.

W trakcie czwartkowego spotkania, prezydenci głównie poruszą temat przygotowań do szczytu G7 w Biarritz, który odbędzie w weekend. Będzie to pierwszy szczyt dyplomatyczny, na którym Boris Johnson pojawi się oficjalnie od kiedy został premierem w ubiegłym miesiącu.

Macron odpiera atak

Część francuskich politologów uważa, że Johnson manipuluje brexitową narracją, żeby w łatwy sposób mógł obarczyć Francję winą za swoje niepowiedzenie negocjacji umowy wyjścia z UE. Macron nie zgadza się na taki scenariusz, jest to wyłączna - odpowiedzialność brytyjskiego rządu - argumentuje.

Na długo przed nominacją na stanowisko premiera, Johnson miał problem z Francuzami. Nazwał ich m.in. “niegrzecznymi dziećmi”. Próbował zrozumieć czemu chcą go “wykiwać”. Czy tym razem tak się stanie?

- Jednak we Francji stanowiskiem Macrona będzie podtrzymywanie argumentacji, że brak umowy w żaden sposób nie dotyczy Europejczyków, którzy podjęli się wszelkich prób, by doprowadzić do porozumienia - argumentuje Lequesne.