Rząd bierze w ochronę TVN. Ekspert: obawia się węgierskiego kapitału

Premier Donald Tusk ogłosił, że stacje telewizyjne TVN i Polsat zostaną wpisane na listę firm strategicznych . To sprawia, że będą ochronione przed niebezpiecznym - z punktu widzenia interesów państwa polskiego - przejęciem.

- Wygląda na to, że polski rząd zamierza chronić grupę TVN przed przejęciem przez węgierską telewizję TV 2, której właściciel jest powiązany z Viktorem Orbanem - wpisanie TVN i Polsatu na listę firm strategicznych oznacza przygotowywanie gruntu pod takie działania - powiedział.

- Politycy PiS się z tym nie kryli: zarówno Daniel Obajtek, który powiedział dziennikarzowi stacji, że 'wkrótce będzie tam wchodził jak do siebie', jak i Marek Suski, który w związku ze sprawą Lex TVN powiedział: 'będziemy mieli jakiś tam wpływ na to, co się dzieje w tej telewizji' - przypomniał Grzegorzewski.