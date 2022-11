Rywal Putina rośnie w siłę. "Niepohamowane wybryki" są bezprecedensowe

"Jeden z popularnych blogerów zauważył, że to dowód na to, że Rosja nie chce wygrać wojny i skrytykował siły rosyjskie za pozwolenie Zełenskiemu na wejście na 'rosyjskie terytorium'" - napisał w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW), nawiązując do pseudoreferendów zorganizowanych przez Rosję i nielegalnego przyłączenia części okupowanych ziem, w tym Chersonia.