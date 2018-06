Ryszard Terlecki w Przysiekach. Czekało na niego 14 nieprzychylnych PiS "Rebeliantów Podkarpackich"

Spotkania polityków PiS w ramach objazdu po Polsce są naznaczone wizytami tych samych, nieprzychylnych rządowi osób. Nie inaczej było podczas spotkania Ryszard Terleckiego w podkarpackich Przysiekach. Wicemarszałek musiał odpowiadać na trudne pytania.

Ryszard Terlecki wyjaśniał m.in. romans posła Stanisława Pięty. – W tej sprawie na razie wiemy tyle, ile napisał pewien tabloid i co powiedziała ta pani, która miała rzekomy romans z posłem. PiS zawiesił posła Piętę w prawach członka partii do wyjaśnienia sprawy, bo już nieraz krążyły rozmaite plotki, które później okazały się nieprawdziwe. Jeżeli to się okaże prawdą, podejmiemy zdecydowane kroki - zapewnił podczas spotkania w Przysiekach.

Terlecki wymijająco o aborcji

- Ludzie zadecydowali! Surewen, surewen, surewen! - przerwał z sali jeden z panów. Po chwili zauważył, że coś poszło nie tak. - Suweren, przepraszam - zmitygował się. Z sali popłynęły również głosy wskazujące na to, że słowa Terleckiego są hipokryzją. - Bronicie życia dzieci nienarodzonych, a w Sejmie to jakie dzieci były - pytał jeden z uczestników.

Jedna z kobiet należących do Rebeliantów Podkarpackich uznała, że "coraz częściej dochodzi do ataków na tle rasistowskim". I chciała wiedzieć, jak planuje to zmienić PiS. Terlecki uznał, że nie jest to prawda, zwłaszcza porównując sytuację Polski z tą panującą w innych krajach europejskich.