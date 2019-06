Ryszard Terlecki o Kukiz'15. "Zastanawiamy się, czy podtrzymywać ich istnienie"

Szef klubu parlamentarnego PiS potwierdził plotki krążące od tygodni - PiS wspiera klub Kukiz'15, bo widzi w nim koalicjanta w przyszłej kadencji. Pomoc udzielana ugrupowaniu Pawła Kukiza przynosi jednak odwrotny skutek. Jego posłowie chcą przejść do PiS.

- Kukiz, wymieniany jako nasz koalicjant, rozsypuje się. Do mnie przychodzą posłowie od Kukiza i aplikują o przyjęcie ich do klubu PiS - powiedział Ryszard Terlecki na antenie Radia Kraków.

Jak zdradził wicemarszałek Sejmu, w PiS nie podjęto jeszcze decyzji, co zrobić z posłami, którzy chcą opuścić ugrupowanie Kukiza. - Zastanawiamy się, czy podtrzymywać istnienie Kukiz'15, czy zgodzić się na to, że jego posłowie przejdą do nas - powiedział Terlecki.

Kukiz'15 na łasce PiS. Terlecki nie owija w bawełnę

Terlecki zdradził, że w PiS czekają na rozwój sytuacji partii PSL. - Nie wiedzą co robić. Iść z koalicją, co da im pewną ilość mandatów, czy narażać się na nieprzekroczenie progu? Obserwujemy tę dyskusję - powiedział. Jak dodał, porozumienie z Waldemarem Pawlakiem (namawia Ludowców do zbliżenia z PiS) byłoby trudne, ale nie niemożliwe W przypadku gdyby prezesem PSL pozostał Władysław Kosiniak-Kamysz, pola do współpracy nie ma.