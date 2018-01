Ryszard Petru śmieje się ze słynnej wpadki. Powstał t-shirt z "Sześcioma Królami"

Legendarne wpadki Ryszarda Petru zapewne nie pomogły jego karierze politycznej. Jednak teraz mogą pomóc potrzebującym. Były lider Nowoczesnej wystawił właśnie na licytacji WOŚP t-shirt z symbolami słynnych "Sześciu Króli". Chętni mają tydzień na wylicytowanie gadżetu, ale cena szybko rośnie.

Ta wpadka na zawsze przylgnie do Ryszarda Petru . Zapewne też przyczyniła się (razem z tabunem innych) do schyłku jego politycznej kariery. Teraz słynnych "Sześciu Króli" może zrobić coś dobrego - wspomóc potrzebujących, na pomoc którym zbiera WOŚP . Ryszard Petru wystawił na internetowej aukcji koszulkę ze swoim podpisem, sześcioma koronami i napisem "6-ciu Króli".

To oczywiście nawiązanie do jego lapsusu z grudnia 2016 roku. Ówczesny szef Nowoczesnej krytykował tempo wprowadzania przez PiS reformy edukacji. - Odwołujemy rząd Ewy Kopacz , powołujemy rząd Beaty Szydło . Potem mamy święta, po świętach – przypomnę – jest Sześciu Króli, tak? Kończy się pierwsze półrocze i kiedy oni to chcą zrobić? - pytał na konferencji prasowej.

Od tego momentu "Sześciu Króli" przylgnęło do Petru, a politycy PiS wielokrotnie skandowali nazwę zmyślonego święta podczas wypowiedzi Petru w Sejmie. Po ponad roku polityk uznał, że pokaże dystans do siebie i zażartuje ze swojej najsłynniejszej wpadki. I jak widać wyszło to na dobre, bo w niespełna godzinę koszulka dobiła do ceny 1000 zł. Licytacja potrwa tydzień i skończy się 13 stycznia, w przeddzień 26. finału WOŚP.