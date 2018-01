Ryszard Czarnecki: prędzej zostanę primabaleriną w chińskim balecie niż KE wprowadzi sankcje na Polskę

Tak europoseł z PiS skomentował możliwość objęcia Polski sankcjami. Ryszard Czarnecki na konferencji prasowej w Sejmie stwierdził, że jest to wyjątkowo nieprawdopodobny scenariusz. Polityk skierował również kilka gorzkich słów w kierunku przewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa.

W grudniu Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu art. 7.1 traktatu UE wobec Polski i wysłała do wnioski do krajów członkowski o uznanie Polski Polskę za kraj, w którym istnieje "wyraźne ryzyko poważnego zagrożenia dla praworządności". Zgodnie z procedurą, potrzebna jest zgoda co najmniej 22 państw UE. Rada UE poprosi też polski rząd o przedstawienie swoich argumentów. Dopiero wtedy KE będzie mogła złożyć wniosek do Rady Europejskiej o nałożenie na Polskę sankcji. A zgodnie z zapowiedzią Viktora Orbana, Węgry ich nie poprą.