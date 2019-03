Ryszard Czarnecki: Kpią, że będzie "Rolnik szuka męża"

Europoseł PiS Ryszard Czarnecki ocenił, że promowanie środowisk LGBT+ przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego to "obłęd". - Stąd prasa kpi, że był taki program "Rolnik szuka żony", a teraz będzie "Rolnik szuka męża" - powiedział.

PSL weszło do koalicji z lewicowymi ugrupowaniami, a były prezes tej partii i europoseł ludowców Jarosław Kalinowski stwierdził, że "nie widzi przeszkód dla związków partnerskich homoseksualistów".

Ryszard Czarnecki z PiS ocenił, że skoro PSL "weszło między wrony (do Koalicji Europejskiej - red.), to kracze tak, jak one".