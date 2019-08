Ryszard Czarnecki broni marszałka Kuchcińskiego. "Prawa nie złamał"

- Jestem politykiem i rozumiem decyzję polityka, który ze względów politycznych, a nie formalno-prawnych taką decyzję podejmuje. Pan marszałek Kuchciński prawa nie złamał - przyznał w rozmowie z TVN24 Ryszard Czarnecki. Europoseł PiS przy okazji skrytykował poprzednią ekipę rządzącą.

- Pan marszałek Kuchciński nie robił niczego innego, niż jego poprzednicy, niż premier Tusk na przykład - stwierdził Czarnecki. Według eurodeputowanego marszałek Sejmu "podjął decyzję odważną, trudną". - Uważam, że należy mu za to podziękować - powiedział. - Marszałek Kuchciński podał się do dymisji i to zamyka sprawę - dodał.