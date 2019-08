Ryby – Horoskop zodiakalny na 13 sierpnia. Zapoznaj się z horoskopem dziennym dla ryb i sprawdź, czy w miłości, biznesie i życiu codziennym dopisze ci szczęście

Ryby – Horoskop zodiakalny na wtorek, 13 sierpnia. Sprawdź, co czeka ryby w najbliższej przyszłości i czy gwiazdy obdarzyły cię pomyślnością miłości, biznesie oraz życiu codziennym.

Horoskop zodiakalny na 13 sierpnia – ryby

Miłość: Horoskop zodiakalny dostrzega, że jesteś rozkojarzony i mimowolnie krążysz myślami wokół osoby, za którą bardzo tęsknisz. Niegdyś była ci bardzo bliska, ale przez nieszczęśliwy zbieg okoliczności bardzo się od siebie oddaliliście. Jeszcze nie jest za późno by podjąć próbę odnowienia znajomości. Wszystko w twoim rękach.

Praca: Ryby są wyjątkowo roztargnione i ostatnio przejawiają skłonność do notorycznego bujania w obłokach. To nie jest najlepszy moment do podejmowania kluczowych decyzji w sprawach zawodowych. Dwukrotnie czytaj każdy dokument przed podpisaniem, gdyż w takim stanie łatwiej o pomyłkę.