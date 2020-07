Rybnik. Poseł Lewicy otrzymał list z pogróżkami. Zaprosił nadawcę na spotkanie

Rybnik. Poseł Lewicy dostał list z pogróżkami

Oprócz gróźb, list do polityka z Rybnika zawierał jeszcze szereg inwektyw oraz literówek. Nadawca nawiązywał w nim także do osoby Roberta Biedronia oraz okresu, w którym zarządzał Słupskiem.

Poseł Maciej Kopiec postanowił działać i napisał odezwę na Facebooku, w której apeluje do nadawcy o ujawnienie się. "W momencie, w którym się do ciebie zwracam, siedzę na mojej zielonej sofie sam. Chciałbym, żebyś się do mnie przysiadł, zmieścimy się" - pisze polityk. W tym fragmencie poseł nawiązał do swojej zielonej sofy, na której często nagrywa wideoblogi ze swoimi felietonami.