Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze rybnik + 1 smog oprac. Katarzyna Romik 14 min. temu Rybnik. Księża odczytują apel antysmogowy w kościołach. "Wzywa nas Franciszek i przykazanie" W niedzielę w parafiach w Rybniku księża odczytują apel antysmogowy. Przypominają o jakości używanych paliw oraz Dekalogu. List do mieszkańców to inicjatywa Rybnickiej Rady Kobiet, którą poparł prezydent miasta Piotr Kuczera. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Smog w Rybniku. Na początku 2017 r. norma szkodliwych pyłów w powietrzu przekroczyła 3126 proc. (East News, Fot: DOMINIK GAJDA/REPORTER) Rybnicka Rada Kobiet chce przypomnieć mieszkańcom miasta o tym, żeby zwracali uwagę na to, jakiego paliwa używają oraz do kiedy powinni wymienić kotły. Terminy te reguluje uchwała antysmogowa. Dlatego działaczki miejskie napisały list i ze wsparciem prezydenta Rybnika, zwróciły się do księży wszystkich parafii. Duchowni mają odczytywać apel antysmogowy na zakończenie niedzielnych liturgii. Piotr Kuczera zwracając się do duchownych przyznał, że "w Rybniku są ludzie, którzy wciąż nie chcą przyjąć informacji o tym, że zła jakość powietrza ma wpływ na ich zdrowie i życie". - Dlatego nadal ogromne znaczenie ma edukowanie, dyskutowanie i przypominanie o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za ekologię, a dbanie o naszą planetę, jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem – napisał prezydent Rybnika do księży tamtejszych parafii. Do wejścia w życie uchwały antysmogowej pozostały 784 dni, czyli ponad dwa lata. Przypomniała o tym kilka dni temu Rybnicka Rada Kobiet, publikując na Facebooku listę najważniejszych dat. "Czasu zostało niewiele, więc myśląc nad zmianą sposobu ogrzewania, zastanów się, czy stać Cię na podwójną inwestycję, czy od razu nie podjąć decyzji o przejściu na całkowicie ekologiczne ogrzewanie" - napisały miejskie aktywistki. - Chcemy dotrzeć z informacją o treści uchwały antysmogowej i z apelem o wspólną troskę, o zbiorowe zdrowie do jak najszerszego grona mieszkańców i mieszkanek naszego miasta - powiedziała "Dziennikowi Zachodniemu" Monika Glosowitz, przewodnicząca Rybnickiej Rady Kobiet. Działaczka tłumaczyła również jak ważne jest dotarcie do mieszkańców miasta różnymi kanałami informacyjnymi. - Jesteśmy przekonane, że gdyby proboszczowie rybnickich parafii, a za ich namową również rybniccy parafianie, włączyli się we wspólną walkę ze smogiem, jeszcze w tym sezonie grzewczym przestalibyśmy się bać oddychać – dodała działaczka. Zgodnie z przyjętą dla Śląska uchwałą antysmogową (to prawo miejscowe) mieszkańcy regionu mają obowiązek do końca 2021 r. wymienić kotły węglowe starsze niż 10-letnie i nieposiadające tabliczki znamionowej. Niezastosowanie się do zapisów uchwały będzie skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 5 tys. zł. Poniżej publikujemy treść listu, jaki mogli dziś usłyszeć w swoich parafiach mieszkańcy Rybnika. "Drodzy Mieszkańcy Rybnika, dbając o zdrowie i dobro mieszkańców naszego miasta, Rybnicka Rada Kobiet wraz z Prezydentem Miasta Rybnika Piotrem Kuczerą przypominają, że zgodnie z uchwałą antysmogową mieszkańcy mają obowiązek wymienić kotły węglowe starsze niż 10-letnie i nieposiadające tabliczki znamionowej do końca 2021 roku. Niezastosowanie się wobec tej uchwały skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 5 000 zł. Jako mieszkańcy naszego miasta nie możemy udawać, że problem smogu nas nie dotyczy, tym bardziej że we wszelkich rankingach Rybnik zajmuje niechlubne miejsce w czołówce miast z najgorszą jakością powietrza. Każdy z nas jest odpowiedzialny za podjęcie działań, których celem jest poprawa jakości powietrza, jakim oddychamy my sami i nasze rodziny. Wzywa nas do tego nie tylko papież Franciszek w encyklice „Laudato Si”, ale przede wszystkim zdrowy rozsądek i Dekalog zawierający między innymi przykazanie „NIE ZABIJAJ”. W wyniku smogu rocznie umiera 4,5 tysiąca ludzi, czyli 10 razy więcej niż w wyniku wypadków samochodowych. Smog szkodzi szczególnie osobom najbardziej bezbronnym, czyli dzieciom i osobom w podeszłym wieku. Zanieczyszczenia szkodzą nie tylko rozwijającym się płucom, ale mogą trwale uszkodzić mózg, a tym samym zagrozić przyszłości naszych dzieci. Zwracamy się do Was, mieszkańcy domów prywatnych, z prośbą o zwracanie uwagi na jakość opału, którego używacie, a także o edukowanie sąsiadów i znajomych o zagrożeniu, jakie niesie spalanie węgla złej jakości, mebli, plastików czy śmieci. Rybnicka Rada Kobiet i Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika" Źródło: DZ Masz news, zdjęcie lub film związany z pogodą? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz: Kluzik-Rostkowska ostro: "kiedyś był Lech Kaczyński, teraz mają Banasia" 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące