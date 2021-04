Kompletnie pijany kierowca tira w Rybniku. Było o włos od tragedii

Do zdarzenia doszło na ulicy Rzuchowskiej w Dzimierzy. Z ustaleń mundurowych wynika, że 56-letni kierujący samochodem ciężarowym wraz z naczepą, jadąc w kierunku Nowej Wsi, nie dostosował prędkości do warunków ruchu. - W następstwie na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z jezdni, uszkadzając dwa urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, po czym wjechał do przydrożnego rowu – poinformowała policja.