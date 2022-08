Ruszył Campus Polska. Nitras przerwał dziennikarzowi TVN24 i przedstawił niespodziewanego gościa

Trzaskowski przekazał wcześniej, że na Campus zaprosił wszystkich liderów partii opozycyjnych, po to, by "budować zaufanie po stronie opozycji". Nie mógł przyjechać jedynie lider Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W campusowych debatach wezmą natomiast udział lider Polski 2050 Szymon Hołownia (w 2021 roku go nie było), prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przewodniczący PO Donald Tusk, którego debata z Trzaskowskim będzie jednym z ostatnich punktów Campusu.