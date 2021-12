Ruszają szczepienia dla osób w wieku 5+. "Dzieci nie zawsze przechodzą COVID łagodnie"

Szczepienie jest dwudawkowe. Odstęp pomiędzy iniekcjami wynosi co najmniej dwa tygodnie. - Zakażenia SARS-CoV-2, nawet bezobjawowe, mogą wywołać zespół wieloukładowego, wielonarządowego zapalenia, zwanego PIMS i one się zdarzają u zupełnie zdrowych dzieci. To jest powikłanie, które stwarza bezpośrednie zagrożenie życia i możliwość śmierci - podkreślił prof. Szenborn.