Ruszają egzaminy ósmoklasisty. To trzeba wiedzieć

Egzamin ósmoklasisty. Kiedy egzaminy?

Na ten dzień czekali uczniowie szkół podstawowych. Podczas egzaminów do zdobycia będą punkty niezbędne do rekrutacji do szkół średniej. Co ważne - tego egzaminu nie da się nie zdać. Przebrnie przez niego nawet ten, kto nie zdobędzie żadnego punktu, choć trzeba pamiętać, że będzie miał problemy, by dostać się do wymarzonej szkoły.