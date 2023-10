Rusza muzeum ojca Rydzyka. Potrzebuje milionów

- Najpierw wszyscy liczyliśmy na wielkie otwarcie tuż przed wyborami. Pokazałoby się wyborcom ten duży gmach, zamanifestowałoby się przywiązanie do Jana Pawła II, ale później wszystko się pokomplikowało. Roboty się ślimaczyły, było mało prawdopodobne, że do wyborów muzeum będzie gotowe. Poza tym coraz wyraźniej było widać, że uroczyste otwarcie mogłoby partii bardziej zaszkodzić, niż pomóc. Gdyby tuż przed wyborami do Torunia zjechał cały rząd, zaczęłoby się wytykanie, że jak trwoga, to do ojca Rydzyka. I oczywiście zaraz byłoby wyliczanie, ile kasy już poszło na to muzeum - mówi w rozmowie z tygodnikiem jeden z lokalnych działaczy PiS.