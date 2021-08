Rumunia podąża śladem Orbana? "Antyeuropejski kurs"

Wiele osób w Rumunii do niedawna nie miało nawet pojęcia, co oznacza skrót LGBT. I trudno się dziwić, bo w ostatnich latach zagadnienia tożsamości płciowej nie grały w tym kraju prawie żadnej roli w debacie publicznej. Co prawda jesienią 2018 roku odbyło się dopingowane przez Rumuński Kościół Prawosławny referendum przeciwko małżeństwom homoseksualnym, ale zostało ono zignorowane przez większość społeczeństwa. Do urn poszło zaledwie 21 procent uprawnionych, przez co głosowanie uznano za nieważne.