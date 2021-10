Rudzińska-Bluszcz: Jak nie rozpętać trzeciej wojny światowej [OPINIA]

Pomyślność obywateli

XXI wiek przynosi wyzwania, którym państwo samo nie sprosta. Trzecią dekadę obecnego stulecia otworzyła globalna pandemia, która udowodniła, że świat jest systemem naczyń połączonych, a w pojedynkę państwa nic nie ugrają. Ale COVID-19 to tylko przygrywka do tego, co zgotować nam może kryzys klimatyczny w nadchodzących dekadach. Szacuje się, że zmiana klimatu zmusi do migracji aż 216 mln ludzi do 2050 r., a od 1 do 2 mld ludzi może zostać pozbawionych dostępu do wystarczającej ilości wody. Kryzys klimatyczny może spowodować 250 tys. dodatkowych zgonów rocznie już w latach 2030-2050. Stawienie czoła tym wyzwaniom wymaga odwagi i solidarności.