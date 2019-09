Ruda Śląska. Pożar w kopalni Bielszowice. Ewakuowano 7 górników. Trwa akcja pożarnicza

Pożar w kopalni Bielszowice rozpoczął się ok. godziny 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Do pożaru endogenicznego (wzrostu zawartości tlenku węgla w powietrzu) doszło na głębokości 840 metrów. Z powodu zagrożenia ewakuowano 7 górników.

- Poza rejonem, w którym doszło do pożaru, nie ma zagrożenia. Kopalnia Bielszowice pracuje normalnie – mówił w rozmowie z Gazetą Wyborczą Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia Bielszowice.

Od 1 do 2016 roku kopalnia Bielszowice wraz z kopalniami Halemba i Wirek Pokój tworzą jedną Kopalnię Węgla Kamiennego Ruda i należą do Polskiej Grupy Górniczej. Na terenie kopalni pracuje ok. 3 tys. osób.