RPA. Chcieli przemycić rogi nosorożców. Są warte ponad 3,5 mln dolarów

Rogi nosorożców zostały przechwycone przed celników na międzynarodowym lotnisku O.R Tambo w Johannesburgu - przekazała agencja Associated Press. Rogi zostały oznakowane jako tonery HP do drukarek. Po skanowaniu promienieniem rentgenowskim okazało się, że ładunek zawierał 18 rogów nosorożców. Ważyły one łącze 63 kilogramy.