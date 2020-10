Roztoka. Pogrzeb Macieja Aleksiuka. Rozdzierające słowa matki młodego piłkarza

– Przygotuj nam synku miejsce, abyśmy mogli do ciebie kiedyś dołączyć. Kochany Maćku, do zobaczenia w niebie – zakończyła ze łzami w oczach.

"Piątka dla zwierząt" w Senacie. Krzysztof Gawkowski o ruchu Andrzeja Dudy

Podczas pogrzebu ksiądz odczytał list biskupa świdnickiego Marka Mendyka. Duchowny pisał, że śledził informacje o poszukiwaniach. Podkreślał, że głęboko wierzył w to, iż wszystko skończy się dobrze. Ksiądz przypomniał również plany 20-latka. - Chciał być strażakiem, kupić mieszkanie, mieć rodzinę i robić też to, co uwielbiał: grać w piłkę - powiedział, podkreślając, że Maciej był bardzo dobrym człowiekiem.