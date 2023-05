Rozpoczęło się śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1

Po wypadku policja informowała, że kierujący miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Została od niego pobrana krew do szczegółowych badań, także pod kątem obecności narkotyków. Po wypadku sprawca wypadku trafił z niegroźnymi obrażeniami do szpitala, gdzie pilnują go policjanci.