Jechała autostradą mając 3,5 promila. Spieszyła się na autokar

- Okazało się, że 43-letnia kobieta kierująca samochodem osobowym marki Renault nie miała żadnych problemów zdrowotnych, aczkolwiek jej kondycja psychofizyczna pozostawiała wiele do życzenia. Wsiadła bowiem za kierownicę auta, mając 3,5 promila alkoholu w organizmie. Podczas rozmowy z policjantami oświadczyła, że spieszyła się do Wrocławia na autokar, którym miała jechać do Włoch - mówi w rozmowie z "TVN 24" Wioletta Polerowicz, rzeczniczka oławskiej policji.