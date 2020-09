Rozpoczęcie roku szkolnego w żółtej strefie. Maseczki dla dzieci, zakaz wstępu dla rodziców

Powrót do szkoły. Maseczki obowiązkowe, również na przerwach

Jak informuje RMF FM, do szkoły, poza uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami, nie może wejść nikt z "zewnątrz". Przed szkołą zostaną też rodzice pierwszoklasistów.

Dzieci do szkoły będą wchodzić jednym z trzech wejść - w zależności od tego, do której klasy chodzą. Przed wejściem do szkoły wisi wielka tablica ogłoszeń z informacjami o nakazach, nowych obowiązkach czy planem lekcji.