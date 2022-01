Rozmówki polsko-amerykańskie, potrzebny kurs przyśpieszony

No tak, tradycja wolnych mediów, szacunek dla wolnego słowa i roli prasy są w Stanach Zjednoczonych zupełnie inne, chociaż to się także dramatycznie zmienia. Do czego przyczynił się zresztą Trump, dzieląc media na swoje i obce i chcąc zdyskredytować te, które mu nie sprzyjały. Zresztą sam o tym wyraźnie mówił. Po to je wyśmiewał, żeby w sytuacji, gdy opublikują na jego temat coś krytycznego, ludzie w to nie uwierzyli.