Rozmawiali z mieszkańcami Osinowa Dolnego. Oto, co usłyszeli i migrantach

- Nie ma co ukrywać. Ci ludzie nie chcą zostać w Polsce. Oni chcą tylko przejść przez nasz kraj. Mój kolega, który mieszka w Niemczech napisał mi to prosto z mostu, że tam gwałty i ataki nożowników to codzienność. Ludzie się boją - wtóruje jej 44-letnia Małgorzata z którą rozmawiał "Fakt".