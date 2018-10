Rozłam we wrocławskiej Koalicji Obywatelskiej. "Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji"

- To prawda, podpisywaliśmy zobowiązanie, ale to było w innej czasoprzestrzeni, sytuacja się zmieniła - powiedział Tadeusz Grabarek z wrocławskiej Nowoczesnej. Jej członkowie nie chcą wspólnego klubu z PO w radzie miasta, choć tak się wcześniej umawiali.

Ale wygląda na to, że koalicjanci, którzy wygrali wybory do wrocławskiej rady miasta, jednak się rozdzielą. - To prawda, podpisywaliśmy zobowiązanie, ale to było w innej czasoprzestrzeni, sytuacja się zmieniła. Tak chcieli radni Nowoczesnej. Weksli na szczęście Platformie nie podpisywaliśmy – stwierdził Tadeusz Grabarek, przewodniczący Nowoczesnej na Dolnym Śląsku i kandydat tej partii na przewodniczącego rady.